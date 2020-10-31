На парламентских выборах в Грузии возбудили шесть уголовных дел

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В Грузии на основании обращений СМИ и наблюдательских организаций МВД возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах.

Об этом сообщила заместитель главы ведомства Нино Цациашвили.

Полиция начала следствие по шести фактам возможного преступления, — сказала она.

По её словам, в том числе расследование начато в связи с «физическим оскорблением» Звиада Куправы — активиста партии «Единое национальное движение». Это произошло на территории, прилегающей к 40-му участку 3-го микрорайона Диди Дигоми в Тбилиси. Все уголовные дела касаются вероятных случаев насилия в отношении избирателей и кандидатов в депутаты.

Замглавы МВД добавила, что министерство обеспечит проведение выборов в спокойной и мирной обстановке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на проходящих в стране парламентских выборах, отметив, что отдала свой голос «за европейскую и демократическую Грузию».