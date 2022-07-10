На Кипре пожаловались на финансовые потери из-за снижения турпотока из РФ L'Espresso: жители Кипра пожаловались на финансовые потери из-за снижения турпотока из РФ

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Жители Кипра пожаловались на финансовые потери из-за сокращения турпотока из России после введения санкций, пишет журнал L'Espresso. Отмечается, что именно россияне больше остальных туристов не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове. Автор материала напомнил про русскоязычную общину численностью в 50 тысяч человек в Лимасоле.

Страна — член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на неё, теперь висит на волоске. «Как же мы будем без русских?» — вопрос, который гуляет по базарам, — сказано в публикации.

Журналист указывает на то, что многие россияне, живущие на острове, также столкнулись с трудностями из-за введённых санкций в отношении российского банковского сектора.

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер ранее заявил, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55%, неосуществима из-за антироссийских санкций. Он отметил, что руководители европейских стран уже признаются в том, что для реализации своих планов требуются более реалистичные цели. В настоящее время, по его словам, Европа вредит самой себе, так как на фоне кризиса энергоресурсов сокращаются рабочие места.