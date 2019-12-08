https://static.news.ru/photo/a7acf164-19b9-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Фото: L_Ssscenario/twitter.com

Экстренные меры безопасности приняты властями французского острова Майотты из-за прохождения тропического циклона «Бельна».

Циклон «Бельна» пройдёт в непосредственной близости от Майотты сегодня вечером. С 16:00 по парижскому времени (18:00 мск) будут приняты специальные меры безопасности. Спасательные службы начнут эвакуацию населения, — цитирует ТАСС сообщение представителя префектуры.

В связи с предстоящим разгулом стихии 8 декабря был закрыт аэропорт острова, морское сообщение также приостановлено.

В ближайшее время на Майотте ожидаются порывы ветра до 30–40 метров в секунду, поэтому власти призвали людей следовать инструкциям полиции и спасателей, следить за сводками метеослужб.

Как ранее сообщал NEWS.ru, жертвами урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова, стали 50 человек. Ещё около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести.