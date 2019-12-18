Фото: Artur Widak/Global Look Press

В филиппинском городе Кесон-Сити судья Джоселин Солис-Рейес признала членов влиятельного клана провинции Магинданао Дату Андаля Ампатуана-младшего и Зальди Ампатуана виновными в кровавой расправе, жертвами которой в 2009 году стали 57 человек.

Мужчин приговорили к максимальному наказанию, они проведут в заключении по 40 лет. Их брат, Дату Саджид Ислам Ампатуан, был оправдан, отмечает CNN Philippines.

Резня в Магинданао произошла в ноябре 2009 года, большинство из убитых были журналистами. Они поддерживали баллотировавшегося в губернаторы провинции Исмаэля Мангуададату и следовали автоколонной, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата на предстоящих выборах. 

Ранее Международный комитет по защите журналистов, выступающий за свободу прессы во всём мире, составил рейтинг стран, в которых убийство репортёра может легко остаться безнаказанным. Филиппины лидируют в нём с большим отрывом, писал NEWS.ru.

 

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