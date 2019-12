Мужчин приговорили к максимальному наказанию, они проведут в заключении по 40 лет. Их брат, Дату Саджид Ислам Ампатуан, был оправдан, отмечает CNN Philippines.

Datu Andal Jr. and Zaldy Ampatuan were found guilty and sentenced to a maximum of 40 years in prison for the murder of 57 people in the 2009 Maguindanao massacre.



Their brother, Datu Sajid Islam Ampatuan, was acquitted.