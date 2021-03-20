На Афоне первым десяткам монахов сделали прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/119d1798-898f-11eb-88d2-96000091f725_660.jpg Фото: Romfea.gr/facebook.com

Медики сделали прививки от коронавируса первым десяткам монахов на Святой горе Афон в Греции. Туда доставили 400 доз вакцины компании Pfizer.

Пункт вакцинации был открыт в медицинском центре в Кариесе — административном центре монашеской республики на Афоне. Катер береговой охраны Греции доставил в пятницу на Афон 400 доз вакцины американской компании Pfizer, сообщает агентство Romfea.

Первым прививку получил игумен монастыря Эсфигмен архимандрит Варфоломей, за ним последовали монахи из Иверского монастыря и монастырей Кутлумуш, Симонопетра, специально прибывшие для этой цели в Кариес. Отмечается, что среди желающих сделать прививку есть и те монахи, которые уже переболели коронавирусом.

Посещение Святой горы Афон паломниками приостановлено с декабря прошлого года до 31 марта 2021 года. Монахи, государственные служащие и работники монастырей, которые имеют право посещать Святую гору, должны сдавать экспресс-тесты на коронавирус в портах, откуда отправляются суда на Афон.

Как писал NEWS.ru, турист из РФ при въезде в Грецию должен будет либо предоставить доказательства пройденной вакцинации от COVID-19, либо иметь справку о наличии антител, либо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. По его словам, если всё пойдёт по намеченному плану, то с 14 мая для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет обязательного карантина и перемещаться по стране можно будет свободно.

Поликарпос Эфстатиу также отметил, что в самой Греции вакцинация от коронавируса идёт быстро, «через два месяца будут привиты все сотрудники туротрасли».