Синдром спящей красавицы стал настоящим кошмаром для 21-летнего жителя австралийского города Аделаида. Гарри Данн страдает чрезвычайно редким неврологическим расстройством.
Из-за синдрома Кляйне — Левина молодой человек однажды проспал 41 день подряд. В это время он был способен выполнять ряд действий: есть, мыться, ходить в туалет, но у него не было эмоционального восприятия к происходящему. По признанию парня, иногда он чувствует себя зомби.
Впервые заболевание проявилось, когда Данну было 14 лет. Сначала врачи не могли поставить пациенту диагноз,
Я пропустил шестнадцатый и семнадцатый дни рождения, я пропустил Рождество, — признался австралиец.
Ранее жительница Великобритании с редким синдромом Шегрена рассказала, для чего ей нужна мужская кровь. Из-за заболевания у Джо Дэниэлс воспаляются слёзные железы, а на роговице появляются язвы, писал NEWS.ru.
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