https://static.news.ru/photo/83b0838c-4d73-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Justus Klingel/imagebroker.com/Global Look Press

Синдром спящей красавицы стал настоящим кошмаром для 21-летнего жителя австралийского города Аделаида. Гарри Данн страдает чрезвычайно редким неврологическим расстройством.

Из-за синдрома Кляйне — Левина молодой человек однажды проспал 41 день подряд. В это время он был способен выполнять ряд действий: есть, мыться, ходить в туалет, но у него не было эмоционального восприятия к происходящему. По признанию парня, иногда он чувствует себя зомби.

Впервые заболевание проявилось, когда Данну было 14 лет. Сначала врачи не могли поставить пациенту диагноз, отмечает 10 daily. Медики говорят, что со временем Гарри может «перерасти» синдром.

Я пропустил шестнадцатый и семнадцатый дни рождения, я пропустил Рождество, — признался австралиец.

Ранее жительница Великобритании с редким синдромом Шегрена рассказала, для чего ей нужна мужская кровь. Из-за заболевания у Джо Дэниэлс воспаляются слёзные железы, а на роговице появляются язвы, писал NEWS.ru.