Мужчина не справился с управлением, после чего роскошная машина улетела в кусты. Чудесным образом водитель и пассажир не получили никаких травм, пишет Daily Telegraph.

A driver was left in tears after losing control and writing off his $500,000 Lamborghini Diablo which careered five metres down an embankment and into dense bushland. https://t.co/8QnVWxlO2f