https://static.news.ru/photo/11846dc2-c7eb-11e9-8221-fa163e074e61_660.jpg Фото: César/flickr.com

Китайский блогер Чао возмутил общественность после того, как инсценировал ДТП с участием своей пожилой матери. С помощью постановочной аварии он намеревался повысить свою популярность в соцсетях.

Видео было снято в Чжэнчжоу. Сам блогер находился за рулём автомобиля Lamborghini. Управляя суперкаром, он якобы столкнулся с женщиной на электроскутере. Ею, как выяснилось позднее, оказалась 55-летняя мать блогера. По свидетельствам очевидцев, она каталась по асфальту, изображая боль от полученных травм. Инцидент снимал на видео друг блогера, передаёт РИА Новости .

Действия героев видеоролика спровоцировали затор на улицах. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней.

Ранее News.ru писал, что известный дагестанский блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода. Инцидент произошёл вечером 12 августа, когда водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм умер на месте.