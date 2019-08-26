Фото: César/flickr.com

Китайский блогер Чао возмутил общественность после того, как инсценировал ДТП с участием своей пожилой матери. С помощью постановочной аварии он намеревался повысить свою популярность в соцсетях.

Видео было снято в Чжэнчжоу. Сам блогер находился за рулём  автомобиля Lamborghini. Управляя суперкаром, он якобы столкнулся с женщиной на электроскутере. Ею, как выяснилось позднее, оказалась 55-летняя мать блогера. По свидетельствам очевидцев, она каталась по асфальту, изображая боль от полученных травм. Инцидент снимал на видео друг блогера, передаёт РИА Новости

Действия героев видеоролика спровоцировали затор на улицах. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней.

Ранее News.ru писал, что известный дагестанский блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода. Инцидент произошёл вечером 12 августа, когда водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм умер на месте.

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