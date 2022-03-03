Москва зеркально ответит на выдворение дипломатов из Болгарии

Российская сторона зеркально ответит на выдворение из Болгарии своих дипломатов, которые якобы занимались на территории страны «нерегламентированой разведывательной деятельностью». Об этом сообщили в посольстве России, передаёт ТАСС.

В ноте об объявлении наших дипломатов персонами нон грата нет никакой конкретики, ни доказательств, ни фактов. Абсолютно ничего, кроме указания покинуть территорию страны в течение 48 часов. Российская сторона предпримет зеркальные действия, как это и принято в дипломатической практике, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства критичеcки отозвался и о второй ноте, в которой выражался «острый протест» в связи с публикациями поcольства в информационном пространстве якобы «с обидными высказываниями» в отношении Болгарии и её союзников. При этом в документе не указывается никаких конкретных публикаций от имени посольства.

В 2021 году власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.