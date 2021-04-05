Москва предупредила США о провокациях Киева на востоке Украины

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Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли привился от коронавируса «Спутником V» в России. На такой шаг он решился, когда понял, что в Италии спасительный препарат получит не раньше осени.

Первый укол Равальоли, женатый на россиянке, получил в марте, в апреле он снова прилетел в Москву за второй инъекцией, сообщает RT. Итальянец отметил, что вряд ли бы дождался своей очереди...