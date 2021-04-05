Москва предупредила США о провокациях Киева на востоке Украины

Представители России и США обсудили ситуацию на востоке Украины, где в последние дни участились вооружённые столкновения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл некоторые подробности беседы, подчеркнув, что Москва предупредила Штаты о новых возможных провокациях со стороны Украины.
Наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики, — приводит слова Рябкова ТАСС.
Он добавил, что российская сторона исчерпывающим образом изложила американцам информацию о происходящих событиях на востоке Украины. Провокационные действия Киева могут повлечь адекватную реакцию Москвы.
Ранее NEWS.ru писал, что США потребовали от России разъяснить ситуацию в связи с поступающими сообщениями о неких провокациях вблизи восточной границы Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, в Белом доме считают наращивание сил у границы с Украиной «эскалацией ситуации» со стороны Москвы.
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