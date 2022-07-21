Москва ответила на вопрос о вероятности переговоров с Вашингтоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США не скрывают, что сделали максимально все, чтобы заблокировать переговорный процесс с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала заявление главы пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс о том, что США пока не видят возможности для переговоров с Россией по Украине и требуют от Москвы изменить свой подход.

А что США признали себя стороной переговоров или стороной конфликта? В Вашингтоне не скрывают, что сделали максимально все, чтобы заблокировать переговорный процесс с Россией. Пусть они сначала объясняются на эту тему, — сказала Захарова.

По ее словам, команда американского лидера Джо Байдена завела политику США в тупик, откуда выхода нет, кроме того, как «развернуться и идти обратно». Она отметила, что Вашингтон не готов признавать ошибочность выбранного курса.

Ранее Захарова отметила, что в Вашингтоне уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России, поэтому в ход идет все, в том числе абсурд. В пример она привела слова спецкоординатора Белого дома Джона Кирби, заявившего, что визит президента Владимира Путина в Иран и участие в саммите Астанинского процесса демонстрируют «возрастающую изоляцию» РФ. По словам дипломата, в заявлениях США отсутствует логика так же, как и изоляция России.