«Отсутствуют обе»: Захарова о логике США в заявлениях об изоляции России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась в своем Telegram-канале над заявлениями властей США об изоляции РФ. По ее словам, в них совершенно отсутствует логика. Изоляция, как таковая, — тоже.

Захарова отметила, что в Вашингтоне уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России, поэтому в ход идет все, в том числе абсурд. В пример она привела слова спецкоординатора Белого дома Джон Кирби, заявившего, что визит президента Владимира Путина в Иран и участие в саммите Астанинского процесса демонстрируют «возрастающую изоляцию» РФ.

Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует «возрастающую логику». Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона, — написала она.

С заявлением Вашингтона о растущей изоляции России не согласились и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это «в корне неверная оценка».

Китайское издание Global Times сравнило визит Путина в Иран с ударом кулаком в лицо США. По его мнению, поездка российского лидера была гораздо более продуктивной, нежели визит на Ближний Восток американского президента Джо Байдена.