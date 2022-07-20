В Кремле не согласились с Белым домом по вопросу об изоляции России Песков: мнение Белого дома о растущей изоляции России неверно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Заявления Белого дома о растущей изоляции России неверны, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Вашингтоне сообщили, что недавний визит президента страны Владимира Путина в Иран свидетельствует о растущей изоляции Москвы и военно-технических сложностях на Украине.

Мы не согласны. Это в корне неверная оценка, — сказал Песков по поводу заявления Белого дома.

19 июля Путин принял участие в трехстороннем саммите в Тегеране с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. По мнению издания Global Times, поездка Путина в Тегеран является «ответным ударом» на попытки США отстоять свои позиции в Ближневосточном регионе.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит Путина в Тегеран говорит об изоляции России. Он добавил, что российскому президенту «пришлось» обращаться за помощью к Ирану, чтобы ее избежать.