GT: Путин нанес Байдену «ответный удар» поездкой в Тегеран

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Встреча Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране является «ответным ударом» на попытки США отстоять свои позиции в регионе, пишет китайская газета Global Times. По мнению экспертов издания, визит Путина в Иран приобрел большую важность на фоне недавней поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток. В китайском издании полагают, что Байден не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу. Путин же, в свою очередь, обсудил ряд стратегически важных вопросов, в том числе урегулирование в Сирии.

Продуктивная поездка российского лидера после относительно бесполезного визита Байдена выглядит как удар кулаком в лицо США. Особенно это ощутимо после заявлений президента США о необходимости «заполнить вакуум», которым может воспользоваться Москва, Пекин или Тегеран, — сообщает Global Times.

Отмечается, что Россия смогла укрепить связи с ближневосточными странами, пока США теряли свое влияние. Авторы статьи добавляют, что Россия выстроила прагматичные и доверительные отношения в регионе. По этой причине политика Запада «загнать Россию в дипломатическую изоляцию» оказалась неуспешной.

19 июля Путин принял участие в трехстороннем саммите в Тегеране с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии.

Президент США ранее провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Стороны, в частности, обсудили вопрос о возможности обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.