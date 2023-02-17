Москва обвинила США в подрыве армяно-азербайджанского урегулирования Захарова: западные страны во главе с США подрывают усилия по нормализации отношений Баку и Еревана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому урегулированию, то это западные страны во главе с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории».

Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен «на свалку истории» после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей, — заявила Захарова.

По ее словам, в Москве не видят, чтобы посредничество Вашингтона было наполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти страны пригласили в страну гражданскую миссию Евросоюза по той причине, что существующие гарантии безопасности не работают. Как сообщалось до этого, главной задачей миссии является содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку.