В Армении раскрыли причину приглашения миссии Евросоюза Секретарь СБ Армении Григорян: миссия ЕС приглашена для создания гарантий безопасности

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Армен Григорян

Власти Армении пригласили в страну гражданскую миссию Евросоюза по той причине, что существующие гарантии безопасности не работают, заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян. По его словам, Армения подверглась агрессии со стороны Азербайджана, передает «Интерфакс».

Эта угроза есть и сегодня и для ее нейтрализации надо создать определенные международные гарантии, — цитирует агентство Григоряна.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС одобрили создание гражданской миссии в Армении в целях содействия стабилизации в приграничных районах и нормализации отношений между Ереваном и Баку. Главной ее задачей заявлено содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений. В составе миссии планируется направить в республику 200 специалистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем миллимеджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег Баку от попыток вовлечения Европарламента и ПАСЕ в решение Карабахского вопроса. По его словам, те, кто призывают европейские институты, рискуют потерять страну, поскольку до сих пор с помощью евроорганизаций не была решена ни одна конфликтная ситуация.