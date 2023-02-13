Володин призвал не привлекать Европарламент и ПАСЕ к Карабахскому вопросу

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем миллимеджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой предостерег Баку от попыток вовлечения Европарламента и ПАСЕ в решение Карабахского вопроса. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, те, кто призывают европейские институты, рискуют потерять страну, поскольку до сих пор с помощью евроорганизаций не была решена ни одна конфликтная ситуация.

Прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких‑то вопросов, надо ответить: а вообще с участием Европарламента, ПАСЕ какой‑то острый вопрос или ситуация конфликтная были решены? Примера такого нет. Посмотрите, что происходило на Украине. <...> Поэтому, желая вовлечь Европарламент и ПАСЕ, [стороны] должны 10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться, на примере той же Украины, Югославии, других стран, — отметил Володин.

Законодатель указал, что втягивание Европарламента и ПАСЕ может только усугубить ситуацию, а инициаторы понесут ответственность за последствия.

Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России, которая намерена со своей стороны сделать все, чтобы эти договоренности были реализованы.

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание гражданской миссии в Армении в целях содействия стабилизации в приграничных районах и нормализации отношений между Ереваном и Баку на заседании 23 января. Главной задачей новой миссии заявлено содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений. Число специалистов ЕС в составе миссии планировалось увеличить с 40 до 200.

Между тем посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия приветствует любые шаги для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но «сюда примешивают совершенно другие задачи», не способствующие установлению прочного мира.