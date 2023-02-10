Посол России усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении Посол России Копыркин усомнился в эффективности миссии ЕС в Армении

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Москва сомневается в эффективности посреднической миссии Евросоюза в Армении, заявил в интервью Sputnik Армения посол России в Ереване Сергей Копыркин. Он добавил, что РФ приветствует любые шаги для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но «сюда примешивают совершенно другие задачи», не способствующие установлению прочного мира. В частности, дипломат отметил тенденцию превращения ЕС в придаток Североатлантического альянса.

На наш взгляд, действительно, добавленная стоимость от такого рода присутствия [миссии ЕС в Армении] для нас не просматривается. Зато нам хорошо известно, какую сейчас линию ведут наши западные визави, включая Евросоюз, который, по сути, становится придатком НАТО, — заявил Копыркин.

Министры иностранных дел стран ЕС одобрили создание гражданской миссии в Армении в целях содействия стабилизации в приграничных районах и нормализации отношений между Ереваном и Баку на заседании 23 января.

Главной задачей новой миссии заявлено содействие сокращению инцидентов в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений. Число специалистов ЕС в составе миссии планировалось увеличить с 40 до 200.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что деятельность миссии ЕС не должна подрывать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая делимитацию границы. В дипведомстве также подчеркнули, что развертывание миссии ЕС в Армении необходимо обеспечить с учетом интересов Азербайджана.