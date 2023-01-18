Приедут без оружия: ЕС готовит новую большую миссию в Армению В Евросоюзе рассказали, какой будет следующая поездка европейских миротворцев на Южный Кавказ

Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS

Миссия наблюдателей Европейского союза

Двухмесячный мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении истек в декабре, и почти сразу в Брюсселе начались разговоры о возможности его продления. Уже через месяц Евросоюз намерен отправить в Армению новую наблюдательную миссию, но теперь уже на целых два года. При этом число европейских специалистов в составе миссии планируется увеличить с 40 до 200. Какие цели преследует ЕС на Южном Кавказе и какие инструменты используют для этого — разбирался NEWS.ru.

Безоружная миссия

В отличие от предыдущей миссии, которая дислоцировалась на армяно-азербайджанской границе, теперь европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении. Как и в прошлый раз, они будут без оружия, а главной задачей миссии заявляется содействие сокращению инцидентов между азербайджанской и армянской сторонами в приграничных зонах и создание условий для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ответ на запрос NEWS.ru в пресс-службе верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС рассказали, что новая долгосрочная наблюдательная миссия в Армении действительно готовится, и для этого в настоящий момент развернута «группа помощи переходного планирования». Однако других подробностей на данный момент нет — детали не раскрываются.

В настоящее время в Совете продолжаются обсуждения между государствами — членами ЕС относительно возможной миссии в Армении. В соответствии со стандартной практикой мы никогда не комментируем внутренние процессы или их сроки, поскольку они находятся в ведении государств — членов ЕС и являются конфиденциальными, — рассказали NEWS.ru в пресс-департаменте внешнеполитической службы ЕС.

Отправку наблюдательной миссии ЕС на приграничные с Азербайджаном армянские территории Ереван, Париж и Брюссель согласовали на переговорах в Праге 7 октября. В Баку согласились сотрудничать с этой миссией, но только по мере необходимости и в рамках своих интересов. Как неоднократно заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, вмешательство ЕС на земле допустимо лишь для того, чтобы европейские коллеги помогли смягчить противоречия между сторонами, содействовали проведению делимитации и демаркации границы и в конечном итоге способствовали подписанию мирного договора. Европейская сторона также заявляет о «стабилизации».

Посредством объективного мониторинга, анализа и подготовки отчетности о положении дел на местах, наблюдатели способствовали стабилизации ситуации между двумя странами и позволили ЕС лучше поддерживать работу пограничных комиссий, — отметили ЕС в ответе на запрос NEWS.ru.

Фото: primeminister.am Глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Азербайджана Ильхам Алиев

Однако через две недели после пражской встречи президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд антиазербайджанских заявлений, показав, что с большей симпатией относится к интересам армянской стороны. В частности, по его словам, «Азербайджан начал ужасную войну» в Карабахе и «оккупировал территории».

«Такими заявлениями нынешнее французское руководство просто перечеркнуло всю историю „дружественных и сбалансированных“ отношений Парижа к Баку», — отреагировал на слова Макрона Алиев. Позиция Парижа не только завела армяно-азербайджанские связи в тупик, но и заставила Баку усомниться в искренности стремления европейцев помочь в реальности, а не свести дело к очередному витку напряженности.

И такие подозрения сегодня есть у многих. Западное посредничество на Южном Кавказе началось лишь с недавнего времени. До этого единственным модератором армяно-азербайджанского урегулирования выступала Россия. Однако нарастание напряженности между Москвой и Западом, а также начало специальной военной операции на Украине привели к тому, что Южный Кавказ заинтересовал Запад. Не зря Брюссель рассчитывает, что Ереван возьмëт на себя ответственность за недопущение «инцидентов с российскими подразделениями», о чем заявляет «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

Новый фронт

Нынешнее напряжение между Москвой и Западом, безусловно, может сказаться и на регионе Южного Кавказа, заявил в беседе с NEWS.ru армянский политолог Ерванд Бозоян. Поэтому, по мнению эксперта, Армении необходимо менять свой внешнеполитический курс, а не надеяться на наблюдателей, которые не смогут разрешить проблемы и противоречия на армяно-азербайджанской границе.

Позиция армянских властей сильно отличается от мнения народа. И так понятно, что эти европейские наблюдатели не смогут ничего решить. Для конкретных политических прорывов нужны конкретные действия. А наблюдатели, которые приходят и уходят, никакой роли не играют. Придут они на два или три года — не имеет значения, — заявил Бозоян.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Военные иностранные атташе во время посещения района линии соприкосновения Армении и Азербайджана

С самого начала речь шла о бессрочной наблюдательной миссии, но сейчас инициаторы решили ограничиться двумя годами, скорее всего, из-за определения бюджета для миссии, заявил NEWS.ru российский политолог Андрей Петров. Хотя в ЕС сообщают о предотвращении пограничных перестрелок, эксперт подчеркнул, что вооруженных инцидентов за время пребывания миссии было немало, но ни один из них наблюдатели не зафиксировали.

Нет никакого эффекта от присутствия наблюдателей в Армении, и не будет. Во время работы предыдущей миссии было довольно много перестрелок на армяно-азербайджанской границе. Но не было ни одного заявления. Вообще непонятно, чем они там занимались. Если учесть, что этих наблюдателей привозят из Грузии, где они также ничем не занимаются на протяжении 15 лет, в этом регионе ситуация будет аналогичной. На практике никаких позитивных изменений нет, но фундамент для того, чтобы на нем отстраивать европейское негативное присутствие в регионе Южного Кавказа заложен, — заявил эксперт.

По его словам, Ереван таким образом пытается снизить присутствие России в Армении и ориентируется на Европу. Реакция Москвы будет, вероятно, обсуждаться по закрытым каналам, отметил Петров.

Понятно, что российскую военную базу в Гюмри европейские наблюдатели заменить не смогут, но все равно мы все чаще и чаще слышим, как неудобны российские военные в Армении. Если вдруг оттуда уйдет российская военная база, Ереван пригласит французов. А в регионе начнется эскалация, потому что Франция является ангажированной страной, которая поддерживает только одну сторону, и тем самым создает дисбаланс, — заявил Петров.

Европейцы просят, чтобы Армения взяла на себя администрирование возможных инцидентов между европейскими наблюдателями и российскими военными. Это не может не напрягать Россию, потому что получается, что европейцы предупреждают, что такие инциденты могут происходить, и рассчитывают, что они могут происходить, отмечает политолог. Это не может не нервировать Россию. А давление на Ереван, чтобы исправить ситуацию, будет лишь увеличиваться.

Фото: NEWS.ru Российский миротворец на блокпосту

Азербайджанская сторона считает, что конфликт на Южном Кавказе должен решаться самими участниками мирного процесса, без вмешательства третьих сторон, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Надир Шафиев.

После того как в процесс включился ЕС в лице Шарля Мишеля, а уже потом Макрона, все участники процесса зашли в тупик. Теперь нужна реанимация этого процесса. А реанимировать ее смогут только стороны конфликта. Плюс, Россия показала, что имеет опыт воздействия. Эти три страны могли бы договориться о продвижении вперед. Но армяне блокируют эти варианты, с их стороны чувствуется движение в сторону европеизации. А это ни к чему доброму точно не приведет, — заявил эксперт.

Шафиев также предположил, что в средней перспективе регион Южного Кавказа может ожидать новая война.

Армения в последнее время действительно предпочитает больше сотрудничать с Западом. В Ереване полагают, что так они смогут способствовать миру на Южном Кавказе и разрешить все противоречия с Баку. Однако тем временем клубок армяно-азербайджанских противоречий запутывается еще сильнее. Азербайджанская сторона давно выдвинула свои условия, на основе которых готова подписывать мирный договор с Арменией. С ними согласна и Россия.

Какими будут дальнейшие действия Армении — покажет время. Но согласие армянского руководства с привлечением новой наблюдательной миссией ЕС в регион показывает, что мирный процесс простым не будет.