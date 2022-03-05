Москва направила в МИД ФРГ ноту протеста из-за дискриминации россиян

Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД ФРГ после получения сотни обращений россиян по поводу дискриминации в Германии, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается, что посольства и консульские учреждения РФ в Германии работают в штатном режиме, несмотря на угрозы.

Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей — городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства, — сказал Нечаев.

По его словам, посольство РФ фиксирует сотни обращений о дискриминации от россиян, а активисты проводят около консульства пикеты и акции, часто с нелицеприятными лозунгами.

При этом посол подчеркнул, что немецкие правоохранительные органы выполняют обязанности корректно и стараются обеспечить безопасность внешнеполитического органа.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ и осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии, подчеркнув, что эта защита распространяется и на людей с украинскими корнями. Она при этом не стала приводить примеры такой агрессии и дискриминации в отношении русскоязычного населения.