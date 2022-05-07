Москалькова: 11 российских моряков освобождены из украинского плена

Татьяна Москалькова / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Незаконно удерживаемые на Украине 11 российских моряков освобождены. В скором времени они вернутся домой, сообщила в своём Telegram-канал уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна «Авангард», — написала она.

Омбудсмен пояснила, что судно прибыло в Измаил из Греции 1 декабря 2021 года для ремонта. С началом спецоперации оно вместе с экипажем было заблокировано в порту в нарушение международных норм и национальных законов. В течение 72 дней российские моряки находились практически в полной изоляции от внешнего мира. Они не могли общаться с родственниками, покидать судно. Кроме того, всё это время они оставались без средств к существованию, лекарств и медпомощи.

Москалькова добавила, что в настоящее время в Измаиле удерживаются ещё 60 российских моряков с семи судов.

Я обратилась в международные органы с призывом принять меры по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Греции был освобождён танкер Pegas под российским флагом. Он стоял на якоре под надзором в порту Каристос. Распоряжение об освобождении судна было отдано греческим управлением по борьбе с отмыванием денег после того, как экипаж подтвердил его передачу компании, на которую не распространяются санкции ЕС.