В Греции освободили танкер Pegas под флагом России

Задержанный вблизи греческого острова Эвбея танкер Pegas под российским флагом освобождён, сообщает афинско-македонское агентство новостей AMNA. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с приказом греческого управления по борьбе с отмыванием денег.

Российский танкер Pegas, который стоял на якоре под надзором в порту Каристос, был освобождён по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег в рамках санкций, наложенных на Россию НАТО и Евросоюзом, — говорится в сообщении.

Согласно информации источника, экипаж судна предоставил все необходимые документы Международной морской организации, в которых указано, что право собственности на этот танкер было передано компании, на которую санкции не распространяются. Отмечается, что права была переданы ещё до начала военной операции на Украине.

О задержании танкера стало известно утром 19 апреля. На борту корабля в тот момент находилось 19 российских моряков. Решение о задержании было принято из-за санкций Евросоюза в отношении России.

Ранее операторы железнодорожного транспорта сообщили о проблемах при транспортировке грузов через европейские страны. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, некоторые цистерны застряли в Финляндии. Также участились случаи вандализма в отношении вагонов, следующих через Литву.