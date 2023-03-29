Мощный ураган в Грузии срывал крыши и валил деревья: дойдет ли он до России Природный катаклизм достиг грузинского побережья вечером 28 марта

Фото: batumi.ge

Вечером 28 марта на Грузию обрушился сильный ураган. Он валил деревья и срывал крыши домов, ряд населенных пунктов остались без электричества. Почему возник ураган, какие последствия и может ли природное бедствие дойти до России — в материале NEWS.ru.

В каких районах Грузии пронесся ураган

Природный катаклизм достиг грузинского побережья вечером 28 марта: жители Аджарской Автономной Республики на западе страны сообщали о снесенных крышах, поваленных деревьях и поврежденной инфраструктуре.

В первую очередь ураган коснулся столицы республики — Батуми, а также ряда сел.

В дальнейшем ураган пронесся и по другим регионам Грузии: Гурии и Самегрело. По данным «Рустави 2», Гурия стала одним из эпицентров катастрофы. В областном городе Озургети ураган сорвал крышу пятиэтажки, а также повредил балконы и внешний фасад здания. Жертв среди людей не оказалось.

Фото: batumi.ge

В Самегрело стихия повредила крыши нескольких жилых домов в городе Сенаки.

Днем 29 марта мэр Озургети Константин Шарашенидзе посетил пострадавшие районы и дал соответствующие поручения муниципальным службам. Сейчас власти подсчитывают ущерб от катастрофы.

Какие разрушения принес ураган

В спасательную службу Батуми поступили десятки вызовов о сорванных крышах домов. Ураганом были повалены многолетние эвкалиптовые деревья.

Сколько человек пострадало, есть ли погибшие

В результате урагана погиб мужчина. Он находился в автомобиле, на который упало дерево.

По данным СМИ, пострадал шестилетний мальчик, с множественными ранениями его доставили в Центр матери и ребенка в Батуми. На текущий момент его состояние оценивается как стабильное.

Также в селе Чакви пострадала 80-летняя женщина, она получила травму головы.

В чем причина урагана?

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что ураганы чаще всего возникают из-за неустойчивой погоды в регионе.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии, с 29 марта по 2 апреля на территории страны — резкое ухудшение погодных условий:

«Во второй половине дня 29 марта на побережье Черного моря и в некоторых районах Гуриа — Самегрело ожидается западный ветер, который может привести к 4–5-балльному шторму», — говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах уже наблюдается метель. Также ожидается значительное повышение уровня воды в реках и образование снежных лавин в горных районах страны.

Повторится ли ураган в Грузии?

Риск повторения урагана существует, поскольку улучшения погодных условий в Грузии в ближайшее время не ожидается.

По информации «НАпОС», ожидаемые сильные ветры могут нанести ущерб крышам зданий, линиям электропередачи, деревьям и другим объектам инфраструктуры.

Грозит ли ураган России?

По мнению руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, урагана, подобного тому, что произошел в Грузии, в России ждать не стоит.

«Конечно, ураган не дойдет до России. Холодный воздух прошел уже Кубань и Краснодарский край. В Аджарии проходит финал его вторжения. Дальше он держит путь в Иран и Турцию», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Когда в России был ураган в последний раз?

В феврале 2023 года ураган настиг Кубань, свыше двух тысяч человек остались без света в Анапе, в Новороссийске шквалистый ветер сносил крыши с домов. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду.