Политолог: Россия может отменить визовую систему с Грузией Политолог Сакварелидзе: Россия может отменить визовую систему с Грузией в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отменит визовую систему с Грузией в 2023 году, предположил в беседе с EADaily профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили Рамаз Сакварелидзе. По его словам, страны также могут восстановить прямое авиасообщение. Политолог отметил, что Тбилиси смог доказать Москве, что поездки в Грузию безопасны для россиян, и это создает благоприятный фон для улучшения отношений между двумя странами.

Думаю, да [Россия отменит визовую систему с Грузией в 2023 году]. <...> И в Тбилиси, и в Батуми, и в Кутаиси грузины довольно положительно относятся к гражданам России. Все это вкупе и создает положительный фон, в результате которого российские власти, конечно же, восстановят авиасообщение, — уверен Сакварелидзе.

Политолог добавил, что за 2022 год в Грузию приехало около миллиона россиян. При этом с тех пор не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации с местным населением. Эксперт подчеркнул, что это о многом говорит, и если Москва и Тбилиси решат восстановить прямое авиасообщение, США и Евросоюз не смогут повлиять на это решение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что страны Запада не заинтересованы в открытии второго фронта на грузинской территории. По ее словам, все европейские партнеры Тбилиси желают стабильности ситуации в черноморском регионе и на Кавказе.