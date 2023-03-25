Глава Грузии оценила перспективы открытия второго фронта против России Зурабишвили: никто не заинтересован в открытии в Грузии второго фронта против России

Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhuа/Global Look Press

Страны Запада не заинтересованы в открытии второго фронта на грузинской территории. Такое мнение в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» высказала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, все европейские партнеры Грузии желают стабильности ситуации в черноморском регионе и на Кавказе.

Какой второй фронт и когда было, чтобы наши западные партнеры нас подталкивали к какой-то войне? Наоборот, с кем я встречалась, <...> ни у кого нет желания, чтобы возникла еще одна где-то лишняя дестабилизация, — сказала Зурабишвили.

Она также заявила, что европейские партнеры считают, что вопросы территориальной целостности страны должны решаться только мирными средствами.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси не должен предоставлять Москве возможности для обхода западных санкций.

В свою очередь офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что США намерены открыть второй фронт против России в Грузии. По его словам, Вашингтон ежегодно высылает Тбилиси помощь в размере $40 млн для осуществления сценария, равносильного «мягкому перевороту».

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго фронта в стране. Он призвал всех не пытаться внести беспорядки в государстве.