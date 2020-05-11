Мощность генерации украинских АЭС упала до исторического минимума

https://static.news.ru/photo/1fe7ff96-93a1-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Korniyenko/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Мощность генерации украинских атомных электростанций 11 мая упала до 7,25 ГВт. Это составляет 53% от установленной мощности генерации в отрасли (13,84 ГВт).

Это самая низкая за пять лет мощность генерации на АЭС по состоянию на вторую неделю мая на максимуме электропотребления, — сообщает украинское издание «Наши деньги», ссылаясь на данные «Укрэнерго».

Уточняется, что госпредприятие «Энергоатом» в апреле вывело в резерв третий энергоблок Ровенской АЭС в связи с прогнозом роста производства в секторе «зелёной» энергетики и генерации на тепловых электростанциях. Всего планируется вывод в простой трёх атомных энергоблоков, согласно обновлённому балансу энергосистемы, утверждённому Минэнерго Украины.

Новый прогноз энергобаланса страны предусматривает также совокупное уменьшение потребления электроэнергии в 2020 году на 9,5% — до 138 млрд кВт/ч. Это должно решить проблемы в отдельных отраслях энергетики: в атомной — сократить регулярную смену нагрузок на энергоблоки и позволить провести ремонт на АЭС, а в угольной — прекратить вынужденный простой шахт и сократить количество угля на складах.

Как писал NEWS.ru, замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк оценил претензии властей Литвы, которые считают, что БелАЭС несёт угрозу её национальной безопасности. Он заявил, что в позиции, которую заняла Литва по отношению к Белорусской АЭС, кроме политики больше ничего нет. По его словам, Евросоюз приступил к реализации аналогичного проекта. При этом европейские специалисты не интересовались БелАЭС. Вопросы поступают только от политиков. Кроме того, замминистра энергетики республики отметил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы станция была безопасной.