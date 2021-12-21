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Мошенники из Нигерии сделали миллиарды на доверчивых жертвах
Мир

Мошенники из Нигерии сделали миллиарды на доверчивых жертвах

Мафия из виртуального мира, предлагавшая в рассылках получить наследство и удлинить пенисы, имела покровителей в правительстве африканской страны
00:30, 22 декабря 2021
Фото: pexels.com
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В поставленную на промышленную основу рассылку электронного спама, предлагающего всевозможные способы моментального обогащения, в основном долю за обналичивание крупных сумм денег от якобы скончавшихся богатых родственников, оказались вовлечены чиновники из правительства Нигерии, вошедшие в сговор с крупнейшим мафиозным кланом страны. И хотя в мошеннической подоплёке подобных предложений мало кто сомневался, информация о том, с какого уровня такая активность поощрялась, вызвала шок даже у экспертов, занимающихся разоблачением коррупционных схем. В чём причина успеха нигерийских мошенников, разбирается NEWS.ru.

Согласно 18 тысячам файлов, перехваченным расследователями за последние два года и переданным в распоряжение британской корпорации ВВС, за глобального масштаба скамерами нигерийского происхождения стоят лидеры Black Axe («Чёрный топор») — самой жестокой банды этой африканской страны.

Мошенники из Нигерии сделали миллиарды на доверчивых жертвах

Банда, называющая себя «братством», сформировалась несколько десятилетий назад и с тех пор заняла лидирующее место в иерархии криминального мира Нигерии. Хотя её члены находятся в стране вне закона, это никак не мешает им почти открыто вести нелегальные дела, причём не только в Нигерии, а по всему миру.

Такой свободой действий, как следует из перехваченных материалов, Black Axe обязана не в последнюю очередь тому, что её интересы разделял и прикрывал крупнейший нигерийский предприниматель и кандидат в лидеры правящей партии «Конгресс прогрессивных сил» Аугустас Бемиго. В «параллельной жизни», по данным BBC, Бемиго был (и остаётся) одним из членов руководства преступного «братства».

Из документов следует, что он не менее 62 раз рассылал прямые указания другим членам банды, в которых в деловом тоне обсуждал, как проводить те или иные «маркетинговые» кампании в Интернете.

Так, в одном из писем Бемиго сообщает, что у жертвы одной из таких рассылок удалось выудить около $1 млн. Криминальный лидер инструктирует своих подчинённых, как им дальше строить коммуникации с этим доверчивым человеком, чтобы тот не «сорвался с крючка», заподозрив, что его искусно дурачат.

Ещё в двух случаях скамерам удалось раскошелить своих жертв на $3,3 млн. В целом же, по оценкам Интерпола, оборот преступного бизнеса Black Axe с 2009 по 2019 год исчислялся миллиардами долларов. Так, в 2017 году правоохранительные органы Канады раскрыли и обезвредили сеть членов группировки в этой стране, конфисковав $5 млрд. Аналогичные ячейки раскрыты в Дубае, Лондоне, Токио, Лагосе и десятках других городов по всему миру.

При таком размахе (бюджет всей Нигерии составляет менее $40 млрд) члены банды в самой Нигерии не брезгуют опускаться до преступлений уличного масштаба.

Не удивляет, что, распоряжаясь такими деньгами, члены Black Axe с лёгкостью покупали политиков на местном и федеральном уровне. Для этого и для отмывания незаконно полученных средств группировка учредила «политическую» организацию Neo-Black Movement of Africa (NBM).

С её помощью криминальные лидеры продвинули в 2012 году в губернаторы провинции Эдо своего человека. В свою очередь губернатор обеспечил 80 членам NBM места в провинциальном правительстве. Таким образом, руководство целого региона Нигерии оказалось на сто процентов сформированным из преступников.

Я могу назвать поимённо членов правительства Нигерии, связанных с Black Axe или напрямую являющихся её членами. Но это будет слишком длинный список, так как такую связь имеют почти все правительственные чиновники, — утверждает бывший министр в правительстве провинции Эдо Тони Кабака.

Президент NBM Эсе Какор, разумеется, категорически отрицает, что имеет какое-то отношение к Black Axe. Зато, утверждают в NBM, членами организации являются более трёх миллионов человек, в том числе за пределами Нигерии, а само движение активно участвует в благотворительности, внося пожертвования в пользу сиротских приютов, школ и, что немаловажно, полиции (многие юристы рассматривают последнее как инструмент влияния мафии на правоохранительные органы).

Мошенники из Нигерии сделали миллиарды на доверчивых жертвахtwitter.com

Поражающая воображение прибыльность бизнеса, построенного в основном на доверчивости и безграмотности целевой аудитории, поддерживается умелым психологическим манипулированием основателей подобного скама, объяснил NEWS.ru эксперт по интернет-технологиям Сергей Вакулин.

Такой бизнес построен на «ловле широким неводом»: если откровенно мошенническим предложениям верит один человек из тысячи, значит, чтобы схема вышла в плюс, надо разослать, условно говоря, миллион таких сообщений. Скамеры нанимают профессиональных веб-дизайнеров и прочих IT-специалистов, которые создают очень солидно выглядящие фишинговые сайты, чтобы неискушённый человек не заподозрил, что его разводят на деньги.

Сергей Вакулин

специалист по информационной и компьютерной безопасности

Как говорит эксперт, для успеха фишинговых операций критически важную роль играет запоминающееся и не вызывающее подозрений доменное имя. Интернет-маркетологи уверены: чем короче название сайта, тем лучше, потому что легче запоминается. Поэтому короткие адреса, в несколько букв, могут стоить тысячи и десятки тысяч долларов. Но для мошенников масштаба Black Axe такие траты не кажутся разорительными.

В ходе глобальной совместной операции Интерпол и ФБР арестовали в 2021 году 35 членов NBM на территории США и ЮАР по обвинению в участии в мошеннических онлайн-рассылках. В числе таких рассылок рецепты по увеличению пениса, письма от «невест» с просьбами выслать деньги на авиабилет к возлюбленному и прочие бесхитростные, но имеющие свою аудиторию предложения.

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