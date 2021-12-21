Мошенники из Нигерии сделали миллиарды на доверчивых жертвах

В поставленную на промышленную основу рассылку электронного спама, предлагающего всевозможные способы моментального обогащения, в основном долю за обналичивание крупных сумм денег от якобы скончавшихся богатых родственников, оказались вовлечены чиновники из правительства Нигерии, вошедшие в сговор с крупнейшим мафиозным кланом страны. И хотя в мошеннической подоплёке подобных предложений мало кто сомневался, информация о том, с какого уровня такая активность поощрялась, вызвала шок даже у экспертов, занимающихся разоблачением коррупционных схем. В чём причина успеха нигерийских мошенников, разбирается NEWS.ru.

Согласно 18 тысячам файлов, перехваченным расследователями за последние два года и переданным в распоряжение британской корпорации ВВС, за глобального масштаба скамерами нигерийского происхождения стоят лидеры Black Axe («Чёрный топор») — самой жестокой банды этой африканской страны.

Банда, называющая себя «братством», сформировалась несколько десятилетий назад и с тех пор заняла лидирующее место в иерархии криминального мира Нигерии. Хотя её члены находятся в стране вне закона, это никак не мешает им почти открыто вести нелегальные дела, причём не только в Нигерии, а по всему миру.

Такой свободой действий, как следует из перехваченных материалов, Black Axe обязана не в последнюю очередь тому, что её интересы разделял и прикрывал крупнейший нигерийский предприниматель и кандидат в лидеры правящей партии «Конгресс прогрессивных сил» Аугустас Бемиго. В «параллельной жизни», по данным BBC, Бемиго был (и остаётся) одним из членов руководства преступного «братства».

Из документов следует, что он не менее 62 раз рассылал прямые указания другим членам банды, в которых в деловом тоне обсуждал, как проводить те или иные «маркетинговые» кампании в Интернете.

Так, в одном из писем Бемиго сообщает, что у жертвы одной из таких рассылок удалось выудить около $1 млн. Криминальный лидер инструктирует своих подчинённых, как им дальше строить коммуникации с этим доверчивым человеком, чтобы тот не «сорвался с крючка», заподозрив, что его искусно дурачат.

Ещё в двух случаях скамерам удалось раскошелить своих жертв на $3,3 млн. В целом же, по оценкам Интерпола, оборот преступного бизнеса Black Axe с 2009 по 2019 год исчислялся миллиардами долларов. Так, в 2017 году правоохранительные органы Канады раскрыли и обезвредили сеть членов группировки в этой стране, конфисковав $5 млрд. Аналогичные ячейки раскрыты в Дубае, Лондоне, Токио, Лагосе и десятках других городов по всему миру.

При таком размахе ( бюджет всей Нигерии составляет менее $40 млрд) члены банды в самой Нигерии не брезгуют опускаться до преступлений уличного масштаба.

Не удивляет, что, распоряжаясь такими деньгами, члены Black Axe с лёгкостью покупали политиков на местном и федеральном уровне. Для этого и для отмывания незаконно полученных средств группировка учредила «политическую» организацию Neo-Black Movement of Africa (NBM).

С её помощью криминальные лидеры продвинули в 2012 году в губернаторы провинции Эдо своего человека. В свою очередь губернатор обеспечил 80 членам NBM места в провинциальном правительстве. Таким образом, руководство целого региона Нигерии оказалось на сто процентов сформированным из преступников.

Я могу назвать поимённо членов правительства Нигерии, связанных с Black Axe или напрямую являющихся её членами. Но это будет слишком длинный список, так как такую связь имеют почти все правительственные чиновники, — утверждает бывший министр в правительстве провинции Эдо Тони Кабака.

Президент NBM Эсе Какор, разумеется, категорически отрицает, что имеет какое-то отношение к Black Axe. Зато, утверждают в NBM, членами организации являются более трёх миллионов человек, в том числе за пределами Нигерии, а само движение активно участвует в благотворительности, внося пожертвования в пользу сиротских приютов, школ и, что немаловажно, полиции (многие юристы рассматривают последнее как инструмент влияния мафии на правоохранительные органы).

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Поражающая воображение прибыльность бизнеса, построенного в основном на доверчивости и безграмотности целевой аудитории, поддерживается умелым психологическим манипулированием основателей подобного скама, объяснил NEWS.ru эксперт по интернет-технологиям Сергей Вакулин.

Такой бизнес построен на «ловле широким неводом»: если откровенно мошенническим предложениям верит один человек из тысячи, значит, чтобы схема вышла в плюс, надо разослать, условно говоря, миллион таких сообщений. Скамеры нанимают профессиональных веб-дизайнеров и прочих IT-специалистов, которые создают очень солидно выглядящие фишинговые сайты, чтобы неискушённый человек не заподозрил, что его разводят на деньги. Сергей Вакулин специалист по информационной и компьютерной безопасности специалист по информационной и компьютерной безопасности

Как говорит эксперт, для успеха фишинговых операций критически важную роль играет запоминающееся и не вызывающее подозрений доменное имя. Интернет-маркетологи уверены: чем короче название сайта, тем лучше, потому что легче запоминается. Поэтому короткие адреса, в несколько букв, могут стоить тысячи и десятки тысяч долларов. Но для мошенников масштаба Black Axe такие траты не кажутся разорительными.