Моряки США обнаружили в Аравийском море партию неопознанного оружия из РФ

Американские военные с крейсера Monterey изъяли партию оружия производства РФ и КНР с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает РИА Новости.
Незаконный груз был
Груз извлекали два дня. Экипаж судна без опознавательных знаков допросили и отпустили.
Ранее стало известно, что после того как Москва в прошлом году заключила с Хартумом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Порт-Судане, слухи о расширении российского контроля над «воротами в Африку» участились. Однако есть неофициальные данные, что своё военно-морское присутствие в Судане хотят укрепить и США.