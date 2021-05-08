Моряки США обнаружили в Аравийском море партию неопознанного оружия из РФ

https://static.news.ru/photo/e46308a6-b066-11eb-bb76-96000091f725_660.jpg Крейсер Monterey Фото: US Navy/Global Look Press

Американские военные с крейсера Monterey изъяли партию оружия производства РФ и КНР с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает РИА Новости.

Незаконный груз был найден при стандартной проверке судна, когда американцы пытались определить его владельца. В их руки попали десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулемётов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, а также усовершенствованные оптические прицелы.

Груз извлекали два дня. Экипаж судна без опознавательных знаков допросили и отпустили.

Ранее стало известно, что после того как Москва в прошлом году заключила с Хартумом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Порт-Судане, слухи о расширении российского контроля над «воротами в Африку» участились. Однако есть неофициальные данные, что своё военно-морское присутствие в Судане хотят укрепить и США.