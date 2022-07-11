Морпехов ВСУ обучали по руководствам для чеченских террористов РИА Новости: морпехов ВСУ обучали по руководствам для чеченских террористов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Инструкция для террористов, составленная при учёте опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов, была обнаружена в ноутбуке украинского морского пехотинца, пишет РИА Новости. В статье сказано, что первая часть инструкции озаглавлена «Действия в горах и в лесу». В ней включены такие параграфы как, «Неудобство для внезапного нападения врага» и «Организация засад на врага». При этом несколько абзацев посвящены минированию.

Во введении указано, что «документ захвачен в результате оперативных мероприятий в ЧР» и «будет полезен думающим офицерам», — сказано в публикации.

Во второй части, которая посвящена действиям в населённых пунктах, сказано, как вести бой в городских условиях в случае раскрытия террористической ячейки властями. Представители МО РФ отметили, что эта инструкция свидетельствует о том, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям.

В ходе зачистки посёлка Лоскутовка российские военные обнаружили и изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже. Отмечается, что оружие лежало среди старых вещей и грецких орехов. Мужчина рассказал, что нашёл западное вооружение на бывших украинских позициях. Владелец гаража при этом не смог объяснить зачем ему понадобился ПТРК. Сообщается, что оружие расползается по всей Украине, а затем продаётся в третьи страны.