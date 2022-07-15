Moody's заявило о дефолте Белоруссии по внешним долговым обязательствам

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом сказано в сообщении на сайте агентства.

Согласно заявлению, льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить $22,9 млн по десятилетним еврооблигациям Belarus-27, истёк 13 июля. А так как Минфин страны провёл платёж в своей национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт, — утверждает агентство.

Белорусское правительство в конце июня приняло решение о том, что долговые обязательства по еврооблигациям республика будет выполнять в белорусских рублях на счёт в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен эмиссионной документацией платёжного агента — Citibank N.A.

Ранее крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Украина может в сентябре объявить о дефолте. С проблемами Киев может столкнуться из-за того, что Германия тормозит выделение пакета помощи на €9 млрд, решение о котором было принято на саммите Евросоюза в июне.