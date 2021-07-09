Молдавский политик заявил о возможной фальсификации выборов

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При подсчёте голосов на парламентских выборах в Молдавии существует риск их фальсификации. Об этом заявил председатель пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Гросу, избирательная кампания была грязной, в день выборов покупались голоса, продолжается использование нечестных методик.

Обращаюсь к тем, кто подсчитывает голоса на избирательных участках, будьте предельно внимательны, возможны фальсификации. Мы будем фиксировать все попытки фальсификации выборов, — заявил политик.

Также он поблагодарил граждан за активность и сообщил, что намерен дождаться официальных результатов, хотя и рассчитывает, что Молдавию ждёт лучшее будущее.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии 11 июля. По имеющимся данным, явка на выборы составила 33,3%. Они признаны состоявшимися. Граждане выбирали депутатов на следующие четыре года.

В выборах принимали участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.