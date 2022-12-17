Молдавские власти поддержали закрытие шести русскоязычных каналов

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду одобрила решение чрезвычайной комиссии о приостановке шести русскоязычных каналов в стране. Власти ранее приостановили действие лицензии каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, сообщает РИА Новости.

Этот шаг правительство обосновало якобы недобросовестным освещением этими телеканалами событий в республике, а также на Украине, в связи с чем, по мнению молдавских властей, возникал риск дезинформации для местного населения.

Майя Санду со своей стороны отметила, что защита национального информационного пространства является «важным шагом» по предотвращению попыток дестабилизации, которые запущены людьми, «попадающими под международные санкции».

Мы не можем согласиться с тем, что в этот непростой период безопасность государства и мирная жизнь граждан находятся под угрозой беглецов, которые хотят только одного — избежать правосудия, — написала по этому поводу молдавский президент на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Кишиневом раскручивается дипломатический скандал. Посол России в Молдавии Олег Васнецов накануне был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту протеста. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.