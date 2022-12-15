Язык до Кишинева доведет: за что в Молдавии обиделись на МИД РФ Прозападные молдавские власти вставляют шпильки Москве, а жители республики мечтают о нейтралитете

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду проводит прозападный курс

Между Москвой и Кишиневом раскручивается дипломатический скандал. Посол России в Молдавии Олег Васнецов накануне был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту протеста. Кишинёв посчитал недопустимыми высказывания официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в адрес президента Молдавии Майи Санду. Эксперты говорят об очередном витке российско-молдавского обострения, которое вспыхнуло с новой силой после начала специальной военной операции РФ на Украине. Куда приведут новые пикировки — в материале NEWS.ru.

Бюллетень как яблоко раздора

Мария Захарова обвинила молдавского лидера во «вранье», напомнив её предвыборные обещания защищать права нацменьшинств. По мнению спикера российского МИД, политика Санду ведёт к ущемлению прав русскоязычного населения страны.

Москве не понравилось, что в Кишинёве приняли решение об исключении русского языка из избирательных бюллетеней. Теперь они будут оформляться только на румынском. Поправки в Кодекс о выборах молдавские парламентарии внесли в начале нынешнего месяца. Мария Захарова выразила обеспокоенность, что эта практика может привести к вытеснению русскоязычного населения страны из избирательного процесса, а русский язык — из молдавского общества.

На Смоленской площади отметили, что около 80% жителей Молдавии так или иначе владеют русским языком, а более 220 тысяч из 2 миллионов 630 тысяч имеют российское гражданство.

Фото: shutterstock.com В молдавском правительстве категорически не согласны с обвинениями со стороны Москвы

Напомню, что осенью 2020 года тогда еще кандидат в президенты Майя Санду, имеющая гражданство Румынии, заявляла, что в случае победы приложит максимум усилий, чтобы сфера использования русского языка «была на уровне». Она призывала не верить тому, что якобы после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения. Оказывается, она тогда врала. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания были нарушены, — заявила Захарова.

Поскольку законопроект ещё не вступил в силу, представитель МИД РФ призвала кишинёвские власти «проявить здравый смысл», иными словами — вернуть в бюллетени русский язык.

Ответом Кишинёва стала нота протеста Москве. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сказал, что представитель МИД РФ использует «агрессивную, неприемлемую риторику». А пресс-секретарь молдавского дипведомства Даниел Водэ вступил с Марией Захаровой в заочные дебаты.

Хотелось бы напомнить официальному представителю российского МИД, что в дипломатии есть профессиональная этика, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлемая манера обращения к лидеру страны, избранной своим народом, это неуважение не только к нашему президенту, но и к каждому гражданину, которого она представляет, — заявил Водэ.

Судя по тому, что ответные претензии молдавских властей к Москве касались только «этических» категорий, вопрос о возвращении русского языка в избирательные бюллетени они обсуждать не захотели. Тем более не стали кишинёвские власти дискутировать на тему «ущемления русскоязычного населения».

Ковер — инструмент политики

Эксперты не исключают, что молдавские власти решили использовать «риторику Захаровой» для новых публичных обвинений Москвы.

Вызывая посла Москвы «на ковёр», власти нашей страны пытаются спровоцировать российских дипломатов на эмоциональный ответ, — поделился с NEWS.ru экс-депутат парламента Молдавии, политолог Николай Паскару. — Во-первых, посол Васнецов очень опытный дипломат, который не поддаётся на провокации, — нынешний вызов его в МИД уже далеко не первый за несколько месяцев. Во-вторых, молдавские власти делают это не по своему желанию. Они таким образом посылают сигнал зарубежным «партнёрам».

По словам эксперта, правительство Майи Санду «полностью прозападное», как и парламентское большинство из правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), в которой состоят 63 из 101 депутата. Власти стали открывать уголовные дела против «пророссийских» оппозиционеров.

Экс-президенту Игорю Додону предъявили 10 уголовных статей, но не могут его «закрыть» уже второй год, потому что не хватает доказательств, — отметил Паскару.

По мнению экс-депутата, после начала СВО на Украине молдавские власти идут на обострение с Москвой, несмотря на углеводородную зависимость от РФ и неготовность Запада взять на себя энергообеспечение страны. При этом достойную жизнь молдаванам власти дать не могут. Люди провалились в бедность, закрываются даже некоторые больницы и родильные дома. В Молдавии самая высокая инфляция в Европе — 35%, притом что в охваченной боевыми действиями Украине — 19%.

Фото: EPA/ТАСС Молдаване требуют, чтобы власти взялись, наконец, за борьбу с бедностью. Митинг оппозиции в Кишиневе, 15 декабря

По словам Паскару, Москва пытается помочь Молдавии, но натыкается на «прозападную» риторику Кишинёва, что вызывает у руководства РФ раздражение. Хотя последние соцопросы показывают: 75% молдавского населения хотят нормальных отношений с Россией, больше половины опрошенных выступают против любых внешнеполитических конфликтов.

Эксперты убеждены, что ситуация в Молдавии напрямую зависит от развития украинского кризиса. Общество приходит к мысли, что на территории Украины развернулась отчаянная схватка между Россией и Западом. В Молдавии, оказавшейся меж двух огней, в этих условиях все популярнее становится идея нейтралитета. У небольшой страны просто не получится по многим причинам полностью занять чью-либо сторону.

Как политические выпады Кишинёва против Москвы, так и затяжная СВО России на Украине не вызывают оптимизма у простых молдаван. Они хотят лишь победить хроническую бедность и не стать failed state (несостоявшимся государством), которое может раствориться в соседних странах, заключили эксперты NEWS.ru.