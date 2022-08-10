Молдавия пригрозила приостановкой газа в Приднестровье

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Молдавия пригрозила приостановкой подачи газа в Приднестровье в случае, если «Газпром» прекратит поставки. Такое предупреждение озвучил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире радиостанции «Голос Бессарабии».

Спыну заявил, что «контракт есть контракт» и он «должен соблюдаться».

Если «Газпром» прекратит поставки газа, если контракт с «Молдовагазом» будет разорван, то и Приднестровье останется без газа. Мы никогда не согласимся с этим (прямыми поставками Тирасполю — NEWS.ru). Контракт есть контракт — он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться, — сказал молдавский вице-премьер.

При этом представитель молдавских властей отметил, что Кишинёв вовсе не хочет лишать Тирасполь газа, но если поставки из России прекратятся, то и приднестровцам придётся нести бремя высокого роста цен.

Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену — нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра, — сказал Спыну.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдавия ведёт борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешёвый газ и не пойдут на уступки. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.