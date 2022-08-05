Вице-премьер Молдавии Спыну: Кишинев не будет просить дешевый газ у России

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Андрей Спыну

Молдавия ведет борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступки, заявил в эфире телеканала Jurnal TV вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у нее нет выхода.

Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? <...> Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость, — заявил Спыну.

Ранее глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что в августе закупочная цена природного газа, поставляемого в Молдавию ПАО «Газпром», составит $1458,5 за тысячу кубических метров. В июле российское голубое топливо обходилось республике в $980.

После этого Спыну сообщил, что альтернативным источником энергии для Молдавии может стать древесина ивы. По его словам, ивы являются источником биомассы, из которой можно сделать другое топливо, но лишь через несколько лет, поскольку иву ещё необходимо вырастить. Министр также сообщил о планах по снижению потребления газа грядущей зимой как минимум на 15%.