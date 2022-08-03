Власти Молдавии нашли замену российскому газу Вице-премьер Молдавии Спыну назвал иву альтернативным источником энергии для страны

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альтернативным источником энергии для Молдавии может стать древесина ивы. С атким заявлением выступил вице-премьер правительства страны, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Он также сообщил о планах по снижению потребления газа грядущей зимой, передает tv8.md.

По словам Спыну, власти страны намереваются этой зимой сократить потребление газа как минимум на 15%. Это снизит последствия энергокризиса, если «Газпром» решит сократить объём поставок голубого топлива.

Ивы являются источником биомассы, из которой «можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами, — также рассказал вице-премьер.

Он уточнил, что данный источник энергии может стать реальным лишь через несколько лет, поскольку иву ещё необходимо вырастить.

Ранее глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что в августе закупочная цена природного газа, поставляемого в Молдавию ПАО «Газпром», составит $1458,5 за тысячу кубических метров. В июле российское голубое топливо обходилось республике в $980, сообщал он ранее.