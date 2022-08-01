В Молдавии заявили о росте цен на российский газ Глава «Молдовагаза» Чебан сообщил о повышении закупочной цены на российский газ до $1458,5

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В августе закупочная цена природного газа, поставляемого в Молдавию ПАО «Газпром», составит $1458,5 за тысячу кубических метров, заявил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в июле российское голубое топливо обходилось республике в $980.

В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» 1458,5 долларов США за тысячу кубометров, — написал Чебан.

Ранее экономист Юрий Ершов напомнил, что молдаване вынуждены платить баснословные деньги за газ, потому что Кишинев покупает по высокой цене голубое топливо у Евросоюза вместо того, чтобы выплатить России долг и приобретать у Москвы горючее с хорошей скидкой. Он напомнил, что серьезные энергетические и экономические проблемы возникли у Молдавии уже достаточно давно. По словам эксперта, такое резкое повышение тарифов в прямом смысле слова разорит молдаван, которые и так живут достаточно бедно.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен готовиться к худшему в вопросе поставок газа. По ее словам, ответственные за энергетический кризис в европейских странах «находятся в Москве и больше нигде». Несмотря на то, что только часть государств особенно зависимы от российского топлива, потрясение ожидает весь ЕС, поскольку рынок един, подчеркнула глава ЕК.