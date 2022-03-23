Мода на милитари: военный стиль стал трендом сезона

Весной 1940 года парижский модельер и дизайнер Эльза Скиапарелли представила «окопную» коллекцию одежды из тафты с камуфляжным принтом. Она же придумала костюмы для бомбоубежищ с карманами, куда вместо сумки можно быстро сложить деньги и документы. С начала этого года на подиумах и в массмаркете опять появился явный запрос на стиль милитари. Как отмечает американский журнал Women's Wear Daily (WWD), считающийся «Библией моды», фешен-индустрия мгновенно подхватывает веяния, которые носятся в воздухе.

Издание признаёт, что события на Украине застали врасплох организаторов Недели моды в Милане и парижских показов. «Индустрия быстро сплотилась, чтобы собрать средства на помощь беженцам. При этом у неё не было времени, чтобы сменить коллекции, включающие оливково-серые куртки бомберы, брюки карго и жакеты, напоминающие бронежилеты», — пишет WWD.

Некоторые бренды неуклюже игнорировали происходящее, другие, напротив, решили пересмотреть свой ассортимент, — признаёт Эндрю Гроувс, профессор дизайна одежды Вестминстерского университета в Лондоне. — Во время конфликтов XX века, которые освещались только традиционными СМИ, мода ещё могла существовать исключительно в своём «пузыре». Поскольку теперь фешен-индустрия всё чаще живёт в цифровом виде, она пытается изо всех сил ориентироваться в общем пространстве и задавать тон.

«Новые стили часто становятся порождением трудных времён, позволяя принять и преодолеть их. На этом фоне в силуэтах оверсайз, куртках с широкими плечами и армейских ботинках проявились новые смыслы. Мода наготове!» — подтверждает Линда Фарго, вице-президент знакового нью-йоркского универмага в центре Манхэттена.

Историки моды отмечают, что мужская одежда неразрывно связана с военными корнями. Почти все базовые предметы джентльменского гардероба так или иначе имеют милитаристское происхождение.

«Стиль милитари не только вызывает ассоциации с героической мужественностью, но и придаёт большое значение функциональности. Он позволяет мужчинам притворяться, будто они вообще не интересуются модой, — говорит Гроувс. — Даже спустя столетие после Первой мировой войны бренд Burberry по-прежнему ассоциируется с офицерами, носившими плащи».

Директор Технологического института моды (FIT) в Нью-Йорке Валери Стил поясняет: конфликты побуждают гражданских лиц носить одежду, которая демонстрирует их приверженность борьбе. Точно так же солдаты, возвращающиеся с фронта, могут продолжать из гордости носить военную экипировку. С другой стороны, бывают и обратные примеры: во время войны во Вьетнаме американские пацифисты надевали военно-морскую форму, чтобы тем самым подчеркнуть антивоенную позицию.

Кстати, и женская мода часто заигрывала с армейской тематикой. «Даже в XIX веке дамы проявляли значительный интерес к одежде в стиле милитари», — рассказывает Стил. В 2006 году музей FIT организовал выставку «Любовь и война: вооружённая женщина», посвящённую влиянию доспехов на современную моду.

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Бомбер — куртка, выросшая из амуниции для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Приметная деталь — резинки на концах рукавов и на поясе. В 1955 году по специальному заказу была выпущена более современная модель МА-1, получившая название пилотской куртки, которую носили лётчики тяжёлых бомбардировщиков. Вскоре её снабдили яркой оранжевой подкладкой, чтобы авиационной службе спасения было удобнее искать катапультировавшихся пилотов.

Брюки карго — мешковатые штаны с накладными карманами. Впервые пошиты в 1938 году для британских солдат. Изначально карманы располагались наперёд части бедра и предназначались для хранения военных карт и медикаментов. Через пару лет модель перекочевала в американскую армию, а карманы съехали набок для пущего комфорта. После Второй мировой войны штаны нашли применение в гражданской жизни — у работяг, охотников и рыболовов, ну а в девяностые влились в хип-хоп-субкультуру.