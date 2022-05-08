МО России: ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Херсонской области

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Украинские войска нанесли 7 мая ракетный удар по городу Голая Пристань в Херсонской области. В результате разрушено более 10 зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей, передаёт Минобороны России. Коммунальные службы города устраняют последствия ракетного удара

Военнослужащие ВСУ нанесли преступный ракетный удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У», подвергнув опасности мирных жителей, — гласит сообщение ведомства.

Согласно информации министерства, один дом, в котором проживала семья с ребёнком, разрушен полностью, еще десять зданий, включая дом ветерана труда, получили повреждения. В ведомстве добавили, что пострадали мирные жители, но их число не уточнили.

Ранее в Минобороны обвинили украинские власти в подготовке провокации в Волынской и Львовской областях. В ведомстве заявили, что 8 мая ВСУ могут нанести удары ракетами «Точка-У» по скоплениям людей под Луцком и Львовом, чтобы впоследствии обвинить Россию.