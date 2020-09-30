МО Азербайджана сообщило о ракетном обстреле со стороны Армении

https://static.news.ru/photo/f48244e6-03cc-11eb-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/wwwmodgovaz

Вооружённые силы Армении со своей территории обстреливают ракетами азербайджанскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Территория Азербайджана 1 октября подверглась обстрелу из Горусского района Армении. Ракеты, выпущенные с территории Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Джебраил-Физули — это территория, которая граничит с Нагорным Карабахом.

Баку при этом потребовал от Еревана немедленно прекратить обстрел и предупредил, что в противном случае «будут приняты адекватные ответные меры».

Конфликт в Нагорном Карабахе начал обостряться с 27 сентября. С этой даты в регионе идут активные боевые действия. Азербайджан и Армения ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых. Баку сообщил о взятии под контроль нескольких карабахских сёл, а Ереван сообщает об обстреле армянских территорий. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. За это время Пашинян дважды звонил президенту РФ Владимиру Путину. Официальная позиция Кремля остаётся прежней: стороны должны немедленно прекратить боевые действия.

Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Нагорный Карабах является формально азербайджанским регионом, однако большинство его населения — армяне. После распада СССР они провозгласили независимость республики, которую не признаёт международное сообщество. Об этом напомнили и в Берлине. Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в Федеральном собрании Барбара Хендрикс назвала ситуацию «взрывоопасной». Главную проблему она видит в том, что Армения не признаёт действие международного права применительно к этому региону. При этом депутат бундестага заявила, «что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана».

Как писал NEWS.ru, ранее экс-президент Армении обсудил с послом России эскалацию в Нагорном Карабахе.