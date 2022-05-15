«Мировая экономика рухнет»: Пушков про санкции Запада против крупных держав Пушков спрогнозировал крах мировой экономики из-за санкций Запада

Алексей Пушков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что санкционная война Запада против ключевых держав приведёт к краху мировой экономики. По словам парламентария, антироссийские санкции уже привели к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. Политик при этом назвал экономическую глобализацию «объективным феноменом», который США и страны «Большой семёрки» не в силах контролировать.

Если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП <...>, мировая экономика просто рухнет, — написал Пушков.

Он отметил, что Западу в этом случае «не удастся спастись от этого обрушения».

До миллиона британцев могут оказаться в нищете в следующем году из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблем на рынках труда, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR.

В исследовании ведомства сказано, что властям Великобритании следует готовиться к рецессии. Страна, по словам экспертов, столкнётся с наихудшими показателями инфляции за 40 лет. Для борьбы с последствиями специалисты NIESR советуют выделить пакет поддержки в размере $5,2 миллиарда. При этом в докладе организации не сказано, как выделение этих средств из бюджета скажется на дальнейшем росте инфляции.