Миротворцы РФ обезвредили больше тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9db3be12-36c4-11eb-bcb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/mil/vk.com

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ разминировали около 50 га территории в Нагорном Карабахе, обезвредив около 1150 взрывоопасных предметов.

В частности, миротворцы разминировали местность вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги Шуша — Лысогорский. Они очистили около 5 га территории и 2,5 км дорог, обнаружили и уничтожили 35 боеприпасов.

Взрывоопасные предметы, которые не могут быть эвакуированы, российские военные уничтожают на месте. Остальные — вывозят для подрыва на специальный полигон, сообщает ТАСС.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что российские миротворцы пробудут в Карабахе более пяти лет, поскольку конфликт в регионе является затяжным. Он подчеркнул важность создания гарантий безопасности жителей и стабильности в регионе и отметил, что надеется на успешные действия российских миротворцев в оговорённые соглашением сроки.