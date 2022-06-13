Мир предупредили о максимальном риске начала ядерной войны СИПРИ: риск применения ядерного оружия достиг максимума со времён «холодной войны».

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Стокгольмский межднародный институт иследования проблем мира (СИПРИ) в своём доклад сообщил о том, что риск применения ядерного оружия в настоящее время в мире достиг наивысшего уровня со времён «холодной войны». Это связано с тем, что страны ядерного клуба активно наращивают свои потенциалы, параллельно обостряя ядерную риториу..

Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны. <...> Наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился. <...> Все державы, входящие в «ядерный клуб» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов, — считают эксперты СИПРИ.

Усилению напряжённости способствует и релуярно обостряемая ядерная риторика со стороны этих стран.

По данным СИПРИ, все страны «ядерного клуба» стали активно развивать программы по атомному оружию, либо же просто наращивают уже имеющиеся арсеналы. Ситуация обостряется из-за того, что отношения между мировыи державами значительно ухудшились. Это привело к проблемам в области ядерной дипломатии.

Эксперты СИПРИ заключают, что в мире скоро будет зафиксировано фактическое увеличение ядерных арсеналов, впервые со времен холодной войны. Такая теженция может оказаться догосрочной и «продлитс в течение всего следующего десятилетия».