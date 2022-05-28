В Германии допустили ядерную войну из-за затягивания конфликта на Украине Telepolis: в Германии допустили высокую вероятность ядерной войны из-за затяжного конфликта на Украине

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В случае затягивания конфликта на Украине риск ядерного столкновения многократно увеличивается, пишет немецкое издание Telepolis. Отмечается, что американские поставки вооружений лишь усугубляют обстановку. Немецкие журналисты раскритиковали оружейные концерны США за алчность и удивились тому, что в Соединённых Штатах практически не осталось сторонников дипломатического решения конфликта на Украине.

Западные страны установили интеллектуальную бесполётную зону, тщательно убирая из информационного пространства тех, чьё мнение не совпадает с официальной позицией, — сказано в публикации.

По мнению журналистов, это доказывает, что США и НАТО ведут опосредованное противостояние с Москвой.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов ранее заявил, что между Великобританией и Францией наметились серьёзные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Эксперт отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон выступает за переговоры и поиск компромиссов, а британский премьер-министр Борис Джонсон рассчитывает «воевать до победного конца». Несмотря на это, он признал, что глава Великобритании ещё может изменить своё мнение.