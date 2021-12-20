Минздрав Израиля намерен запретить поездки в США из-за «омикрон»-штамма

Минздрав Израиля рекомендовал правительству запретить своим гражданам поездки в 10 стран из-за «омикрон»-штамма. В список попали США, Турция, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Канада, Марокко, Португалия и Швейцария. Они попадают в перечень «красных» стран по эпидемиологической обстановке, сообщает пресс-служба МИД Израиля.

Они будут признаны «красными» с полуночи 22 декабря (01:00 мск 22 декабря) при условии утверждения комиссией кнессета (парламента) по законодательству, — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что «это предложение обсуждалось сегодня на еженедельном заседании кабинета министров». Оно будет вынесено на голосование после утверждения всех формулировок.

До этого в списке было 50 стран, запрещённых к посещению. 15 декабря к ним добавились Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Объединённые Арабские Эмираты. Все прилетевшие из этих стран, включая вакцинированных, обязаны быть изолированными.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в какие сроки может умереть человек, заразившийся коронавирусом. По его словам, это происходит на третьей неделе болезни. Специалист добавил, что от нового штамма коронавируса «омикрон» вряд ли стоит ждать высокой смертности или жёстких осложнений. Но точно об этом можно будет говорить только после появления данных.