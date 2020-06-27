Минздрав Ирана назвал предположительные сроки завершения пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/0a734fca-b94a-11ea-ab53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявил о том, что пандемия коронавируса может продлиться ещё около трёх лет.

Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 ещё два-три года, — цитирует его РИА Новости.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 10 128 846 заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 502 690 человек, выздоровели 5 519 015 пациентов. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила о разработке сразу двух вакцин от коронавируса, одну уже испытали на людях. Организация также получила разрешение на испытание сыворотки в ОАЭ.

Как писал NEWS.ru, психологи ожидают рост депрессий после карантина в России. На сегодняшний день спрос на антидепрессанты увеличился на 10%.