Минск заявил об ответных мерах на санкции Запада

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил о проработке ответных мер в ответ на санкции Запада. По словам премьера, принятые решения будут озвучены в ближайшее время.

Политик отметил, что Минск «ни на кого не нападал». Эти слова он подчеркнул в ответе на вопрос о ситуации с санкциями против страны в эфире телеканала «Беларусь 1».

Но раз уже против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия [Запада] безответными не останутся. Будут приняты абсолютно адекватные [ответные меры]. <...> И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричные, — предупредил Головченко.

Политик отметил, что Минск использует только часть арсенала, хотя «ответы проработаны».

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой назвал способ покрыть убытки от санкций. Это низкие цены на газ из России.