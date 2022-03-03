Минск выразил готовность в любой момент организовать встречу РФ и Украины

Белоруссия выразила готовность организовать новую встречу переговорщиков России и Украины в любой момент, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. По его словам, главное — появление договорённости сторон о контактах.

Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать всё возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются, — сказал Глаз.

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что «белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий».

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии могут состояться ближе к концу недели. При этом отмечается, что украинская сторона не дала утвердительного ответа о готовности к встрече. По данным источника, речь об отмене переговоров не идёт, сдвигается только время, чтобы делегации успели доехать до места.

До этого издание «Зеркало недели» со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщало, что второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта. В ходе первой встречи в Белоруссии Москва потребовала обеспечить внеблоковый статус Украины, закреплённый на уровне парламента с проведением референдума, признать статус ЛНР и ДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, а также провести денацификацию. При этом статус Крыма в будущем соглашении не рассматривается.

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство Украины продолжит работу над переговорным процессом.