https://static.news.ru/photo/6c42d572-e6a0-11e9-8bea-fa163e074e61_660.jpg Президенты Украины и РБ Владимир Зеленский и Александр Лукашенко Фото: president.gov.ua

Белоруссия примет решения по созданию предприятий по ракетостроению совместно с Киевом, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил заинтересованность в том, чтобы Украина помогла Белоруссии в данной области.

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Житомире. Лидеры государств являются участниками Второго форума регионов обеих стран, писал News.ru.