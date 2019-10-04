Белоруссия примет решения по созданию предприятий по ракетостроению совместно с Киевом, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть, — цитирует Лукашенко БелТА.
Он также отметил заинтересованность в том, чтобы Украина помогла Белоруссии в данной области.
Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Житомире. Лидеры государств являются участниками Второго форума регионов обеих стран, писал News.ru.
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