Белоруссия допустила нападение НАТО на Россию

https://static.news.ru/photo/de7fe524-fdda-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Варианты нанесения ударов по Белоруссии и России отрабатывает, с большой долей вероятности, стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полётов. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ.

По словам замначальника Генштаба, с некоторых пор стали учащаться демонстративные полёты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, а именно — США. С начала 2021 года было совершено уже девять таких полётов.

С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полётов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ, — сказал Игорь Король.

Военный также отметил, что каждую неделю белорусская сторона фиксирует более 30 полётов различной разведывательной авиации Североатлантического альянса. При этом задействуется весь арсенал летательных средств, подчёркивает Король.

Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолётов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказал представитель руководства Генштаба Белоруссии.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о попытках внедрить в стране нацизм извне.